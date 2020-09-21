10 лучших блэк-метал альбомов на все времена по версии группы WIEGEDOOD

10 лучших блэк-метал альбомов на все времена по версии группы WIEGEDOODБлог
Возможно, бельгийские мракотворцы WIEGEDOOD и принадлежат «новой волне» блэк-метала, но, судя по бест-оф топу релизов черной сцены, который составил для себя (и для всех) вокалист/гитарист группы Levy Seynaeve, вкусы у представителей тусовки Church of Ra вполне себе даже классические.
1) MARDUK Panzer Division Marduk
«Идеальное воплощение хаотической стороны блэк-метала. Нет ничего лучше, чем десятипесенный альбом, состоящий из одних бластбитов и милитаристических сэмплов».
2) DISSECTION Storm Of The Light’s Bane
«Мелодичная блэк-метал группа, в музыке которой нет лишних деталей. Парни строго придерживаются избранного инструментария, подчеркивая, сколь хороши их гитарные риффы. И сколь плотно они их нанизывают».
3) DARKTHRONE Panzerfaust
«Может, не самый ‘классический’ их релиз — но определенно мой самый любимый. И… не знаю, что можно сказать о DARKTHRONE, что еще кем-то не было сказано».
4) EMPEROR Anthems To The Welkin At Dusk
«Альбом, записанный человеком с четким видением и пониманием, чего именно он хочет. Я до сих пор открываю в нем «скрытые» мелодии, которых не улавливал ранее. Вообще, я не фанат театральности и драматичности в метале, но в случае с EMPEROR она каким-то образом работает».
5) WOLVES IN THE THRONE ROOM Diadem Of 12 Stars
«Один из альбомов, которые привели меня к блэку. Здорово, что много лет спустя нам довелось сыграть с ребятами на одной сцене».
6) DARK FUNERAL The Secrets Of The Black Arts
«Этот альбом и некоторые другие релизы DF сильно повлияли на мой гитарный стиль. Есть что-то особое в том, как они комбинируют ритм-секцию с тремоло, и меня это торкает».
7) LEVIATHAN The Tenth Sublevel Of Suicide
«One-man блэк-метал в лучшем его проявлении. LEVIATHAN никогда не записывали одинаковых альбомов: каждому из релизов этого человека присущ особый звук и подход».
8) BLUT AUS NORD 777 Sect(s)
«Не знаю, почему, но этот альбом остался в моем плейлисте с первого прослушивания и навсегда. Он не сильно типичен для моего вкуса, не похож на то, что обычно слушаю и что ищу в блэк-металлическом релизе… но BLUT AUS NORD мне всегда нравился. Особенно после серии 777».
9) FUNERAL MIST Maranatha
«Наверное, мой любимый альбом на все времена. На нем FUNERAL MIST обогнали свою эпоху, и он до сих пор смотрит в будущее. Когда другие команды пытаются делать нечто подобное, по итогу звук получается слишком заполированным, но в случае с Maranatha на выходе только Грязь».
10) IMMORTAL Sons Of Northern Darkness
«Аббат — очень своеобразный персонаж, и это еще мягко сказано. Но этот человек знает, как написать годный рифф».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 517
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Такой себе вкус у этого товарища.Ну,чёрт его знает,я хотел бы тоже определиться с топ-10 альбомов в Black Metal,но это нереально.
Immortal At the Heart of Winter
Immortal Sons of Northern Darkness
Nokturnal Mortum Lunar Poetry
Nokturnal Mortum Goat Horns
Rotting Christ A Dead Poem
Rotting Christ Sanctus Diavolos
Forgotten Spirit The Masters of Slavonic Forests
Christ Agony Moonlight Act-III
Lucifugum Нахристихрящях
Lucifugum На крючья да в клочья!
Hermh Angeldemon
Samael Passage
Hate Forest Battlefields
Dub Buk Русь Понад Усе!
Dub Buk Цвях
Great Horn Trizna After Sunset
Der Gerwelt Human Breed
Dissection Reinkaos
Drudkh Forgotten Legends
Drudkh Autumn Aurora
Cradle of Filth Dusk and here embrace
Dimmu Borgir Enthrone Darkness Triumphant
Sunchariot Harvest
Игорь написал(а):
Dissection Reinkaos
Я так и не нашла в себе сил привыкнуть к этому альбому. The Somberlain — мощно, Storm of the Light’s Bane — идеально. Reinkaos — хз
Anastasiya написал(а):
Игорь написал(а):
Dissection Reinkaos
Я так и не нашла в себе сил привыкнуть к этому альбому. The Somberlain — мощно, Storm of the Light’s Bane — идеально. Reinkaos — хз
А для меня он очень слушабелен.Уже позже услышал,что Watain именно оттуда кое-что для себя почерпнули.