10 лучших блэк-метал альбомов на все времена по версии группы WIEGEDOOD

Возможно, бельгийские мракотворцы WIEGEDOOD и принадлежат «новой волне» блэк-метала, но, судя по бест-оф топу релизов черной сцены, который составил для себя (и для всех) вокалист/гитарист группы Levy Seynaeve, вкусы у представителей тусовки Church of Ra вполне себе даже классические.

1) MARDUK Panzer Division Marduk

«Идеальное воплощение хаотической стороны блэк-метала. Нет ничего лучше, чем десятипесенный альбом, состоящий из одних бластбитов и милитаристических сэмплов».

2) DISSECTION Storm Of The Light’s Bane

«Мелодичная блэк-метал группа, в музыке которой нет лишних деталей. Парни строго придерживаются избранного инструментария, подчеркивая, сколь хороши их гитарные риффы. И сколь плотно они их нанизывают».

3) DARKTHRONE Panzerfaust

«Может, не самый ‘классический’ их релиз — но определенно мой самый любимый. И… не знаю, что можно сказать о DARKTHRONE, что еще кем-то не было сказано».

4) EMPEROR Anthems To The Welkin At Dusk

«Альбом, записанный человеком с четким видением и пониманием, чего именно он хочет. Я до сих пор открываю в нем «скрытые» мелодии, которых не улавливал ранее. Вообще, я не фанат театральности и драматичности в метале, но в случае с EMPEROR она каким-то образом работает».

5) WOLVES IN THE THRONE ROOM Diadem Of 12 Stars

«Один из альбомов, которые привели меня к блэку. Здорово, что много лет спустя нам довелось сыграть с ребятами на одной сцене».

6) DARK FUNERAL The Secrets Of The Black Arts

«Этот альбом и некоторые другие релизы DF сильно повлияли на мой гитарный стиль. Есть что-то особое в том, как они комбинируют ритм-секцию с тремоло, и меня это торкает».

7) LEVIATHAN The Tenth Sublevel Of Suicide

«One-man блэк-метал в лучшем его проявлении. LEVIATHAN никогда не записывали одинаковых альбомов: каждому из релизов этого человека присущ особый звук и подход».

8) BLUT AUS NORD 777 Sect(s)

«Не знаю, почему, но этот альбом остался в моем плейлисте с первого прослушивания и навсегда. Он не сильно типичен для моего вкуса, не похож на то, что обычно слушаю и что ищу в блэк-металлическом релизе… но BLUT AUS NORD мне всегда нравился. Особенно после серии 777».

9) FUNERAL MIST Maranatha

«Наверное, мой любимый альбом на все времена. На нем FUNERAL MIST обогнали свою эпоху, и он до сих пор смотрит в будущее. Когда другие команды пытаются делать нечто подобное, по итогу звук получается слишком заполированным, но в случае с Maranatha на выходе только Грязь».

Maranatha by Funeral Mist

10) IMMORTAL Sons Of Northern Darkness

«Аббат — очень своеобразный персонаж, и это еще мягко сказано. Но этот человек знает, как написать годный рифф».

