21.09.2020

10 лучших блэк-метал альбомов на все времена по версии группы WIEGEDOOD

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Возможно, бельгийские мракотворцы WIEGEDOOD и принадлежат «новой волне» блэк-метала, но, судя по бест-оф топу релизов черной сцены, который составил для себя (и для всех) вокалист/гитарист группы Levy Seynaeve, вкусы у представителей тусовки Church of Ra вполне себе даже классические.

1) MARDUK Panzer Division Marduk
«Идеальное воплощение хаотической стороны блэк-метала. Нет ничего лучше, чем десятипесенный альбом, состоящий из одних бластбитов и милитаристических сэмплов».

2) DISSECTION Storm Of The Light’s Bane
«Мелодичная блэк-метал группа, в музыке которой нет лишних деталей. Парни строго придерживаются избранного инструментария, подчеркивая, сколь хороши их гитарные риффы. И сколь плотно они их нанизывают».

3) DARKTHRONE Panzerfaust
«Может, не самый ‘классический’ их релиз — но определенно мой самый любимый. И… не знаю, что можно сказать о DARKTHRONE, что еще кем-то не было сказано».

4) EMPEROR Anthems To The Welkin At Dusk
«Альбом, записанный человеком с четким видением и пониманием, чего именно он хочет. Я до сих пор открываю в нем «скрытые» мелодии, которых не улавливал ранее. Вообще, я не фанат театральности и драматичности в метале, но в случае с EMPEROR она каким-то образом работает».

5) WOLVES IN THE THRONE ROOM Diadem Of 12 Stars
«Один из альбомов, которые привели меня к блэку. Здорово, что много лет спустя нам довелось сыграть с ребятами на одной сцене».

6) DARK FUNERAL The Secrets Of The Black Arts
«Этот альбом и некоторые другие релизы DF сильно повлияли на мой гитарный стиль. Есть что-то особое в том, как они комбинируют ритм-секцию с тремоло, и меня это торкает».

7) LEVIATHAN The Tenth Sublevel Of Suicide
«One-man блэк-метал в лучшем его проявлении. LEVIATHAN никогда не записывали одинаковых альбомов: каждому из релизов этого человека присущ особый звук и подход».

8) BLUT AUS NORD 777 Sect(s)
«Не знаю, почему, но этот альбом остался в моем плейлисте с первого прослушивания и навсегда. Он не сильно типичен для моего вкуса, не похож на то, что обычно слушаю и что ищу в блэк-металлическом релизе… но BLUT AUS NORD мне всегда нравился. Особенно после серии 777».

9) FUNERAL MIST Maranatha
«Наверное, мой любимый альбом на все времена. На нем FUNERAL MIST обогнали свою эпоху, и он до сих пор смотрит в будущее. Когда другие команды пытаются делать нечто подобное, по итогу звук получается слишком заполированным, но в случае с Maranatha на выходе только Грязь».

10) IMMORTAL Sons Of Northern Darkness
«Аббат — очень своеобразный персонаж, и это еще мягко сказано. Но этот человек знает, как написать годный рифф».

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3 комментария

  • Игорь написал(а):

    Такой себе вкус у этого товарища.Ну,чёрт его знает,я хотел бы тоже определиться с топ-10 альбомов в Black Metal,но это нереально.
    Immortal At the Heart of Winter
    Immortal Sons of Northern Darkness
    Nokturnal Mortum Lunar Poetry
    Nokturnal Mortum Goat Horns
    Rotting Christ A Dead Poem
    Rotting Christ Sanctus Diavolos
    Forgotten Spirit The Masters of Slavonic Forests
    Christ Agony Moonlight Act-III
    Lucifugum Нахристихрящях
    Lucifugum На крючья да в клочья!
    Hermh Angeldemon
    Samael Passage
    Hate Forest Battlefields
    Dub Buk Русь Понад Усе!
    Dub Buk Цвях
    Great Horn Trizna After Sunset
    Der Gerwelt Human Breed
    Dissection Reinkaos
    Drudkh Forgotten Legends
    Drudkh Autumn Aurora
    Cradle of Filth Dusk and here embrace
    Dimmu Borgir Enthrone Darkness Triumphant
    Sunchariot Harvest

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  • Anastasiya написал(а):

    Игорь написал(а):
    Dissection Reinkaos

    Я так и не нашла в себе сил привыкнуть к этому альбому. The Somberlain — мощно, Storm of the Light’s Bane — идеально. Reinkaos — хз http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

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  • Ігор написал(а):

    Anastasiya написал(а):
    Игорь написал(а):
    Dissection Reinkaos

    Я так и не нашла в себе сил привыкнуть к этому альбому. The Somberlain — мощно, Storm of the Light’s Bane — идеально. Reinkaos — хз
    А для меня он очень слушабелен.Уже позже услышал,что Watain именно оттуда кое-что для себя почерпнули.

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