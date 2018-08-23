1 сентября — день фолка и котиков

…А не знаний, как мог кто-то подумать. В следующую субботу в клубе «Брюгге» состоится благотворительный концерт в помощь Общественному объединению защиты животных «Эгида» и кошачьему приюту «Домик Спасенных Душ». Спасать котов будут группы ROKASH, SAKRAMANT, АДАРВІРОГ и DYMNA LOTVA. Цены: 5 рублей — танцпол; 10 рублей — место за столиком.

Что можно принести для приюта помимо денег:

крупы (любые, кроме перловой);

сухой корм (PRO PLAN, Royal Canin, Акана и т.д.) для щенков и кошек/котят, консервы, пресервы.

поводки, ошейники и всякое подобное;

миски (желательно объемом 2л);

наполнители и лотки для кошек;

лекарства (флуконазол 50мг, цербинафин жидкий, шампунь «Низарал», юнидокс, капли для глаз тобрэкс или тайзамед, флаксал), а также витамины;

хозяйственный инвентарь и бытовую химию для уборки территории и самого домика для животных (губки, вещества для мытья пола и посуды, строительные и резиновые перчатки и т.д.);

пакеты различных размеров (в том числе и мусорные), газеты;

игрушки для кошек и собак;

точилка для когтей;

переноски для котов;

веники.